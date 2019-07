WeWork, Regus & Co. Warum Coworking so beliebt ist – und welche Gefahren es birgt

Die Daten sollen WeWork helfen, jederzeit und an jedem Ort unmittelbar die ideale Lösung für potenzielle Kunden anbieten zu können. Das Ziel: WeWork will langfristig zu einem weltweit unumgänglichen Player auf dem Immobilienmarkt werden.



Was bedeutet das für Vermieter?

WeWork profitiert derzeit noch von seiner Marke, meint Bulwiengesa-Experte Schulten. Sich bei dem US-Anbieter einzumieten, gelte nicht nur bei Freelancern und Unternehmen als cool. Auch die Eigentümer der Gebäude hätten in den vergangenen Jahren gerne an WeWork vermietet, um „Glanz in die Hütte“ zu bringen. Doch das ändere sich bereits.