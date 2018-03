Wiener Börse: AT&S und FACC ziehen in den österreichischen Index ATX ein

BerlinDer Flugzeugkomponenten-Hersteller FACC wird erstmals in seiner Börsengeschichte in den österreichischen Leitindex ATX aufgenommen. Zudem rückt der Leiterplattenhersteller AT&S Austria Technologie & Systemtechnik wieder in den ATX auf, wie die Wiener Börse am Dienstagabend mitteilte.