Wirecard Diese Kurserholung ist kein Kaufsignal

Am Dienstag lagen Wirecard-Aktien mit einem Plus von mehr als vier Prozent erneut an der Dax-Spitze, nachdem sie am Montag knapp 14 Prozent zugelegt hatten. Die Aktie des Online-Zahlungsabwicklers war vergangene Woche nach Medienberichten über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten eines Mitarbeiters abgestürzt. Die Wirecard-Geschäftsführung hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und um Vertrauen geworben.