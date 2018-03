Wirecard: Fusionsfantasien schicken Aktie auf Rekordhoch

Am Wochenende hatte der dänische Zahlungsabwicklungs-Spezialist Nets mitgeteilt, mehrere Interessensbekundungen erhalten zu haben. Die Nets-Aktien kletterten daraufhin um knapp 14 Prozent, am Dienstag legten sie um weitere 4,7 Prozent zu. Die Experten von Mediobanca rechnen damit, dass noch mehr Firmen für Worldpay ihren Hut in den Ring werfen. „Worldpay ist ein interessantes Übernahmeziel und Firmen wie Google, Amazon und Apple werden sich die auch ansehen“, schrieben sie in einem Kurzkommentar.