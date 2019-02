Wirecard und die Rechtslage Keine Angst vor Leerverkäufern

Anders formuliert: Ein Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell muss vor negativen Bewertungen, zumindest vor solchen, die den geltenden Qualitätsanforderungen genügen, keine Angst haben. Negativ betroffen von Analysen sind oftmals solche Unternehmen, bei denen in der Tat eine zu hohe Bewertung vorliegt und deren Geschäftsmodell das sprichwörtliche Kartenhaus ist, das durch eine Analyse, bei der der Interessenkonflikt auch noch offengelegt wird, leicht zu erschüttern ist.



Auf jeden Fall gilt: Der Leerverkauf stellt selbst im Vorfeld negativer Finanzanalysen kein per se rechtswidriges Verhalten dar. Der Kapitalmarkt, sowohl der einzelne Kapitalanleger als auch alle theoretisch betroffenen Emittenten, haben sich darauf einzustellen. Schließlich ist es nicht so, dass dem Kursgewinn des Leerverkäufers ein „Geruch des Illegalen“ anhaftet.