Die eingetrübte Indikatorenlage in Europa insgesamt, aber besonders auch in Deutschland, hat in den vergangenen Wochen auch zu einer Abwärtsrevision der Konjunkturprognosen geführt. So bescheinigt auch die aktuelle Herbstprognose der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute: Der Konjunkturaufschwung in Deutschland hat sich seit Anfang 2018 spürbar verlangsamt, die Wachstumsrate für das laufende Jahr wird deutlich niedriger liegen als im Jahr 2017. In ihrer Gemeinschaftsdiagnose prognostizieren die Institute für 2018 eine Wachstumsrate des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 1,7 Prozent. Das entspricht im Übrigen auch der aktuellen Prognose der DZ Bank. Im Frühjahr 2018 hatte die Konsensschätzung für das Wachstum im laufenden Jahr sowohl für den Euro-Raum als auch für Deutschland noch bei rund zweieinhalb Prozent gelegen