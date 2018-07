Stabile Rahmenbedingen sind zurzeit aber sehr wichtig. Der wachsende Migrationsdruck, ausgelöst durch Krieg, Klimawandel und wirtschaftliche Not – oft auch ausgelöst durch Korruption -, bringt die westlichen Gesellschaften an ihre Grenzen. In Osteuropa wird die politische Richtung hin zu einer antieuropäischen Haltung durch die unterschiedlichen politischen Interessen zwischen Europa und Russland noch verstärkt. Ein Blick nach Asien zeigt, was uns bevorstehen könnte, wenn die aktuelle Eskalationsstrategie weitergeführt wird und die Wachstumserwartung der Investoren hiervon nachhaltig gedämpft wird.