Wirtschaftsbericht EZB kritisiert Protektionismus

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor zunehmenden Abschottungstendenzen in der Weltwirtschaft. Die Einführung höherer Zölle und die Diskussionen über weitere protektionistische Schritte könnten die Aussichten für das Wachstum der Weltwirtschaft gefährden, betonte die EZB in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsbericht. "Mit Blick auf die Zukunft könnten sich die Risiken für die Weltwirtschaft, die aus einem weitgreifenden Anstieg des Protektionismus resultieren, als beträchtlich erweisen." US-Präsident Donald Trump hat höhere Zölle für Aluminium und Stahl aus der EU verhängt. Er droht auch mit hohen Zöllen auf Autos aus der EU. Dies würde besonders Deutschland treffen.