Wirtschaftstrends Ist 2023 das Jahr für Gold, Herr Roubini?

Was ist die Alternative?

Die einzige Alternative ist Gold. Das ist der wahre Grund, warum man Gold besitzen sollte. Es ist weit verbreitet und kann nicht beschlagnahmt werden, wenn man es physisch besitzt. Chinesische und russische Anleger werden ihr Gold nicht bei der New Yorker Fed in Manhattan oder bei der Bank of England liegen lassen aus Sorge vor Sanktionen. Für sie muss es in einem Tresor in einer Höhle in Peking oder Moskau liegen, um einen echten Reservecharakter zu besitzen. Da kann man es nicht beschlagnahmen.



