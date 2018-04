Wissenschaftsverlag: Springer Nature will mit Börsengang 1,6 Milliarden Euro einsammeln

Holtzbrinck will im Gegensatz zu BC Partners keine Aktien auf den Markt werfen. Vielmehr will er Papiere für 100 Millionen Euro kaufen, dennoch wird sein Anteil im Zuge des Börsengangs unter die Schwelle von 50 Prozent sinken – wie stark, hängt vom Platzierungspreis ab. Da Springer Nature in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (AG & Co. KGaA) umgewandelt wurde, sichert sich Holtzbrinck jedoch dauerhaft Einfluss.