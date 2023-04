Anfang des 18. Jahrhunderts ließen sich viele Menschen von einem neuen Geschäftsfeld faszinieren, das märchenhafte Gewinne verhieß: Die Südsee stellte dank des Handels von exotischen Produkten, Rohstoffen und Sklaven hohe Profite in Aussicht. An den florierenden Wertpapierbörsen brach ein wahrer Hype um entsprechende Papiere aus. Als 1720 dann kurz nacheinander zunächst in Paris und dann in London spekulative Blasen (Law’scher Schwindel, South Sea Bubble) spektakulär zusammenbrachen, war es mit den ähnlichen Geschäften für längere Zeit vorbei. Einmal hatte das enteignete Publikum den Spaß an der Spekulation verloren; ihm fehlte für geraume Zeit auch die Leichtgläubigkeit in die glänzenden Geschäftsaussichten, die in solchen Blasen stets ein notwendiges Moment ist. Der Zusammenbruch der großen Erwartungen an das Geschäft in der Karibik hatte nur zu deutlich gezeigt, dass das Werbetrommeln der Banken und Aktiengesellschaften für ihre vermeintlichen Goldgruben vor allem eines war: unseriöse Reklame.