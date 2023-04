Die politisch besicherten Sub-Prime-Kredite, die dann in börsenhandelsfähige Papiere umgewandelt wurden, gehen unter anderem hierauf zurück. Solange die Immobilienpreise in den USA stiegen, schien das eine zugleich lukrative und risikofreie Sache zu sein, die durch die Deregulierung des Finanzsektors (unter anderem die Änderung der Bewertungsvorschriften in den Bilanzen und die Aufhebung des Glass-Steagall-Acts unter Bill Clinton) den Banken ein schier unendliches Spielfeld für „Innovationen“ und Geschäftserweiterungen bot. Wie jede spekulative Finanzblase hing freilich auch diese an großen Erwartungen – nämlich an der verbreiteten Vorstellung der immer steigenden Immobilienpreise. In der Finanzkrise von 2007/8 brach der Boom zusammen, und die Instrumente, die zur Überwindung der Schuldenkrise „erfunden“ worden waren, waren nun selbst zur Krisenursache geworden.



