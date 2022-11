WM-Sponsor Crypto.com: Wer ist die Kryptobörse im Fußball-Rampenlicht?

Wer das Unternehmen schon länger beobachtet, den dürfte der Fifa-Deal zur Weltmeisterschaft nicht überrascht haben. Crypto.com setzt auf eine knallharte Sponsoring-Strategie und gibt dafür so viel Geld aus wie wohl keine andere Kryptofirma. Das Kalkül: Die Sportfans sollen in NFTs investieren, sogenannte non-fungible Token, digitale Sammelbildchen. Und diese sollen sie natürlich über Crypto.com handeln. So haben Marszalek und Co. unter anderem dafür gesorgt, dass das ehemalige Staples Center in Los Angeles, in dem die Heimspiele der Los Angeles Lakers stattfinden, mittlerweile Crypto.com-Arena heißt.