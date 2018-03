Am Mittag dürfte dann der Terminmarkt das Zepter übernehmen, wenn die Optionen und Futures auf die Indizes und auf Einzelwerte verfallen. Am sogenannten Hexensabbat, dem großen Verfallstag an der Börse, ist mit einer steigenden Volatilität in den Indizes zu rechnen. Aber auch an der Terminbörse Eurex gab es Probleme.