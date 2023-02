Zentralbanken Einsturzgefahr an der Börse

Wieso aber haben sich die finanziellen Bedingungen in den vergangenen Monaten überhaupt entspannt? Die Fed hat doch die Zinsen weiter angehoben. Eine Erklärung liefert Felix Zulauf in einem Beitrag für das Schweizer Finanzportal „The Market“. Der weltweit viel beachtete Investor verweist auf ein Konto des US-Schatzamtes bei der Fed. Weil die US-Regierung bald die vom Kongress gesetzte Schuldengrenze erreichen werde, bezahle sie ihre Rechnungen über dieses Konto. Dadurch werden direkt Einlagen im Bankensystem geschaffen. Das wiederum bedeute eine Liquiditätszufuhr in das Finanzsystem. Seit Mitte vergangenen Jahres wurden so 700 Milliarden Dollar marktwirksam, sagt Zulauf. Das habe die Erholung an den Aktienmärkten maßgeblich ausgelöst. Der Kontostand schrumpfte zwischenzeitlich auf 300 Milliarden Dollar.