Zentralbanken So groß ist die Vorhersagekraft von Zinsen für die Börse

Während das Zinsniveau gemessen etwa an den Renditen langlaufender zehnjähriger Staatsanleihen der großen Wirtschaftsnationen wie den USA, Deutschland, Großbritannien oder auch Japan seit der Jahrtausendwende kontinuierlich gesunken ist, kam es global zu zwei besonders schweren Krisen (2000 und 2008) am Aktienmarkt sowie Rezessionen; nicht nur in den USA. Dass zwischenzeitlich in Japan, Deutschland und der Schweiz die Renditen von Staatsanleihen und die kurzfristigen Geldmarktzinsen sogar in den negativen Bereich abrutschten, führte ebenfalls zu großer Verunsicherung. Pensionskassen etwa hatten große Probleme, ausreichende Zins-Erträge zu erwirtschaften, um ihren künftigen Verpflichtungen nachkommen zu können.