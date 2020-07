ZEW-Index : Börsenprofis beurteilen Konjunktur im Juli etwas zurückhaltender

Der aufkommende Konjunkturoptimismus der Börsen-Profis hat im Juli einen leichten Dämpfer erhalten. Das Barometer ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in den nächsten sechs Monaten fiel im Juli auf plus 59,3 Punkte, das sind 4,1 Punkte weniger als im Juni. Das teilte das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter Analysten und Anlegern mit.