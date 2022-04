Zins- und Konjunktursorgen Die Rezessionsangst geht um: So reagieren Europas Börsen

Der Verkaufsdruck an den europäischen Finanzmärkten lässt nicht nach. Dax und EuroStoxx50 fielen am Montag um 1,6 Prozent auf 13.916 Punkte beziehungsweise um 2,3 Prozent auf 3753 Zähler. „Die Börsen belastet die Angst, dass die zur Bekämpfung der hartnäckigen Inflation notwendigen Zinserhöhungen den Konjunkturmotor, der erst durch die Corona-Pandemie und dann durch den Krieg in der Ukraine ins Stocken geraten ist, endgültig abwürgen“, sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. „Es scheint jetzt nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch wie stark eine Rezession in Europa ausfallen wird. Und selbst für die noch relativ stabile US-Wirtschaft ist ein solches Szenario nicht mehr ausgeschlossen.“