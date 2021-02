Zinsen Steigende Anleiherenditen schüren Angst vor Crash

Sollte sich der Anstieg der Inflation verfestigen, wäre das für die Börse eine schlechte Nachricht. Vorsichtige Anlegerinnen und Anleger haben längst begonnen, sich für dieses Risiko zu wappnen. Eine Option bieten etwa inflationsgeschützte Anleihen, die wir in unserem wöchentlichen Finanzbrief Börsenwoche jüngst vorgestellt haben. Merck-Finck-Chefstratege Greil rechnet aber nicht mit einer dauerhaft höheren Inflation. Diese werde beidseits des Atlantiks nur vorübergehend deutlich anziehen, zum Jahresende in der Eurozone aber wieder knapp unter einem und in den USA knapp unter zwei Prozent liegen.