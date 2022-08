Zinswende als Risiko Vorsicht bei diesen Wasserstoff-Aktien

Sowohl Kanada als auch Deutschland wollen viel Geld in die Hand nehmen, um ihre vereinbarte Kooperation mit Leben zu füllen. Kanada will massiv in die Entwicklung von Infrastruktur und Technologie rund um die nachhaltige Wasserstofferzeugung investieren. Die Bundesregierung hat ihrerseits angekündigt, die heimischen Wasserstoffimporteure beim Aufbau von Handelsrouten zu unterstützen.



Lesen Sie auch: Die Vergessenen der Wasserstoff-Strategie



An der Börse ist Wasserstoff schon lange ein Trendthema. Bereits vor dem Krieg investierten Staaten weltweit Milliarden in Förderprogramme, um der Technologie zum Durchbruch zu verhelfen. Marktforscher von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) rechneten 2020 mit mit einem Marktvolumen von bis zu 700 Milliarden Dollar im Jahr 2050, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Die Hoffnung auf diesen Milliardenmarkt blitzt immer wieder in den Kursen von Wasserstoffaktien auf. Oft überhitzt dann der Akku und es geht nach kurzer Rally wieder abwärts.