Zinswende Diese Aktien gelten als langweilig – zu Unrecht!

Dass ein niedrig bewertetes Unternehmen wie Chemieriese BASF dieses Jahr zu den Gewinnern zählt, kommt nicht von ungefähr. Operativ profitiert vor allem die Finanzbranche von höheren Renditen . Versicherungen etwa müssen ihre Kapitalanlagen vorrangig in Festzinspapieren anlegen. Steigt der Zins am Markt, wird es leichter, so Erträge zu erzielen. Außerdem müssen sie dann weniger Kapital zurückstellen, um Ansprüche in Zukunft bedienen zu können. Allerdings sind die Effekte für Versicherer nicht nur positiv. Höhere Renditen mindern etwa den Wert bestehender Anlagen wie Aktien oder Anleihen. Netto aber überwiegen die Vorteile, auch für die Aktien von Versicherern. Die gelten als echte Langweiler-Papiere, sind aber meist niedrig bewertet und bieten hohe Dividendenrenditen. Bei steigenden Zinsen ist das eine attraktive Kombination. In Europa schlugen die Branchenaktien zuletzt bereits den Gesamtmarkt (siehe Grafik oben).