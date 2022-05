Zinswende rückt näher Die neue Ära an den Kapitalmärkten – und ihre Folgen für Anleger

Die US-Wirtschaft wird von zwei Seiten in die Zange genommen: von der hohen Inflation und der Notenbankreaktion darauf – und vom schwächeren Wachstum in China. Die Volksrepublik würgt mit ihrer No-Covid-Linie die heimische Wirtschaft ab. Fällt China als Wachstumslokomotive aus, ist das ein globales Problem. „Der Schlag für das chinesische Wirtschaftswachstum beginnt, dem Schock des Jahres 2020 Konkurrenz zu machen, und hat schon jetzt schwerwiegendere Folgen als die globale Finanzkrise“, so die Blackrock-Experten. „Diese Entwicklung dürfte das Wachstum in den großen Volkswirtschaften belasten.“ Sie dürfte auch der Inflation in den Industrieländern Vorschub leisten, nämlich durch weiter steigende Produzentenpreise.