Zinswende Diese Aktien gelten als langweilig – zu Unrecht!

Der in London beheimatete und börsennotierte Versicherer ist eine Ausnahme in der Auswahl. Denn Prudential hat sein Vermögensverwaltungsgeschäft in Europa 2019 abgespalten, jenes in Amerika soll bald folgen. Wenn es so weit ist, wird Prudential operativ nur noch in Asien und Afrika präsent sein. Das Unternehmen bietet Versicherungen etwa in China, Indien oder Thailand an.