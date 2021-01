Zocken bis der Arzt kommt Gamestop-Aktie: Amateure unter sich

Nio

Das Elektroauto-Start-up aus China kommt auch bei den US-Anlegern gut an. Der fernöstliche Tesla-Konkurrent ist an der Börse mindestens so hoch bewertet wie das Original aus den USA. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 88 Milliarden Dollar ist das Unternehmen an der Börse deutlich mehr wert als BMW oder Daimler. Noch in diesem Jahr will der Konzern seine E-Autos auch in Europa auf den Markt bringen, vermutlich zunächst in Norwegen. Das Investment macht für Robinhood-Anleger durchaus Sinn, denn Nio weiß im Zweifel den Staat hinter sich. Als das Unternehmen im vergangenen Jahr kurz vor der Pleite stand, stieg die chinesische Stadt Hefei für rund eine Milliarde Dollar bei Nio ein.