Die Wirtschaft dürfte sich vor diesem Hintergrund peu à peu wieder erholen. Und an der Börse könnte wieder eine Rückbesinnung auf vermeintlich veraltete Werte Einzug halten. Damit einhergehend könnten etwa wieder vermehrt zyklische Werte an Attraktivität gewinnen. Unter ihnen sind einige, die in den vergangenen Monaten an der Börse unter die Räder kamen. Da wären etwa Industrieunternehmen, auch Tourismus, Automobil, Versicherer und Banken. Speziell bei Letzteren und hier vor allem in den USA konnte man ja schon deren Nachholpotenzial erkennen – die Ausfallrisiken, die in den Bilanzen der Geldinstitute schlummern, sind von außen allerdings schwer einzuschätzen, so dass sich Anleger in diesem Bereich mit Investitionen wahrlich nicht überheben sollten.