Nun wird die Politik die Schlagzeilen in den USA noch weiter beherrschen, so viel ist absehbar. Nach wie vor liegen Demokraten und Republikaner in der Gunst der Wählerinnen und Wähler Kopf an Kopf, die vielzitierte Spaltung der US-Gesellschaft ist auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Schärfe im Diskurs greifbarer denn je. Zudem dürfte die innerparteiliche Ausrichtung der Republikaner – pro Trump oder doch eher contra – für weitere Unruhe sorgen. Politische Börsen haben zwar bekanntlich kurze Beine. Aber auch mit kurzen Beinen kann manch einer erstaunlich ausdauernd laufen.