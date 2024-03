Da es an der Börse aber nicht nur um die Erklärung des Ist-Zustands, sondern vor allem auch um das künftige Potenzial von Investments geht, bietet sich in diesem Fall noch ein dritter Blick an, nämlich der auf die mögliche weitere Entwicklung. Hier ist durchaus denkbar, dass sich schon bald wieder die Erkenntnis durchsetzt, dass für die Bewertung am Aktienmarkt etwas Ähnliches gilt wie im normalen Leben: Was gut ist, hat oftmals seinen Preis. Und allein in punkto Wirtschaftswachstum weisen die USA einfach eine höhere Qualität auf als die EU.