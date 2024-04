Die Stärke der USA in nahezu allen wichtigen Technologiebereichen ist dabei nur einer der Pfeiler dieses Erfolgs. Das dürfte sich dann auch noch deutlicher zeigen, wenn die Fed die Zinsen wieder senkt – was sie voraussichtlich wesentlich früher tun wird als die EZB. Gerade die Zinspolitik hat zudem das Zeug dazu, auf der anderen Seite die Europa-Anhänger unter den Börsianern bald wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen: Wenn die Zinsen in der Eurozone noch längere Zeit auf dem vergleichsweise hohen Niveau bleiben, werden Staaten wie Italien in die Bredouille geraten – weil sie schlichtweg von der Finanzierung ihrer immensen Staatsschulden erdrückt werden.