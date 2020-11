Nein, meine Einschätzung zu Microsoft liegt vielmehr in dem Umstand begründet, dass das Unternehmen unaufgeregt, aber kontinuierlich liefert. Es hat Cash-Cows im Portfolio, aber durchaus auch Lösungen, die erst wegen Corona einen starken Nachfrageboom erlebt haben, siehe etwa die Meeting-Software Teams. Man möchte fast sagen, dass Microsoft nie wirklich weg vom Fenster war, aber auch nie ganz vorne im Rampenlicht der Technologie-Branche stand. Und sich eher leise, still und heimlich auch in punkto Börsenwert wieder in die erste Reihe gedrängt hat: Mit 1,55 Billionen Dollar, die es auf die Börsenwaage bringt, reicht Microsoft mittlerweile fast wieder an Amazon (1,59 Billionen) heran, den Börsenstar der vergangenen Jahre, der in dieser Zeit auch schon einmal das teuerste Unternehmen der Welt war.