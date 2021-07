Gute Fortschritte beim Portfolio-Umbau haben auch Repsol aus Spanien, BP aus Großbritannien und Total aus Frankreich gemacht. Etwas schlechter sieht es da schon bei Royal Dutch Shell aus. Bei dem niederländisch-britischen Konzern beläuft sich der Anteil der Projekte, die mit dem Erderwärmungsziel von maximal 1,6 Grad Celsius möglicherweise unvereinbar sind, schon auf knapp 70 Prozent. Noch problematischer sieht es allerdings bei den Amerikanern aus. ConocoPhilips und ExxonMobil etwa kommen hier auf einen Anteil von 80 beziehungswese 90 Prozent. Ihr langfristiges Überleben ist, so folgert Carbon Tracker, angesichts der drohenden Klimakatastrophe und dem daraus resultierenden Druck auf Politik und Wirtschaft endlich zu handeln, schlichtweg fraglich.



In der Regel wird dem Klima zuliebe ja ein hoher Ölpreis favorisiert, und ein niedriger für die eigene Brieftasche. Doch wenn davon ausgegangen wird, dass der Druck auf die Ölkonzerne auch wächst, wenn der Preis niedrig ist, weil sie dann schlichtweg weniger Gewinne erwirtschaften können, vereinen sich die Wünsche. Vor diesem Hintergrund könnte man fast schon hoffen, dass die OPEC die Förderquoten noch schneller erhöht. Aber immerhin sind es nach dem aktuellen OPEC-Beschluss ab September dann täglich schon 800.000 Barrel mehr und so weiter. Im Dezember, so der Plan der Ölförderländer, wären es täglich zwei Millionen Barrel zusätzlich. Das wäre eine durchaus relevante Menge, die den Ölpreis tatsächlich nach unten drücken könnte. Und auch wenn es sich im ersten Moment merkwürdig anhört, gerade das billigere Öl könnte dann die Unternehmen zum Umdenken bewegen und sie dazu motivieren, nach alternativen und für sie lukrativeren Energiequellen Ausschau zu halten. Wenn die dann auch noch „erneuerbar“ sind, wäre dem Klima – und damit uns allen – wirklich geholfen.