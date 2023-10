Steckt die Baubranche also wirklich in der Krise? Ja und nein. Ja, weil die Zinsen gestiegen sind, können sich viele potenzielle Käufer die Finanzierung von Wohnungen und Häusern nicht mehr leisten. Für sie ist es schlichtweg zu teuer geworden. Und auch die gestiegenen Baukosten lähmen das Geschäft, wie Venovia zeigt. Insofern, ja, wir haben eine Krise.



Oder auch nicht, denn die fallenden Immobilienpreise schaffen auch Kaufchancen. Das mag man hierzulande so noch nicht sehen, in den USA aber schon. Die Nachfrage steigt, was auch der Baubranche letztendlich zugutekommen wird. So erklärt es sich auch, dass Warren Buffett, Self-made-Milliardär und Gründer der legendären Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, ausgerechnet jetzt in die vielgeschmähte Baubranche eingestiegen ist. Er hat sich an D.R. Horton, NVR und Lennar beteiligt. Diese drei Unternehmen sind mit dem Bau von Häusern beschäftigt. D.R. Horton ist zum Beispiel der größte Hausbauer in den USA. Im zurückliegenden Jahr setzte das Unternehmen über 33 Milliarden Dollar um.