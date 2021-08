Dass die Coronakrise in den vergangenen anderthalb Jahren die weltweite Wirtschaft in höchste Not und manch ein Unternehmen an den Rand seiner Existenz oder darüber hinaus gebracht hat, ist gemeinhin bekannt. Doch auch nachdem das Coronavirus nun zumindest ansatzweise durch umfangreiche Impfkampagnen in seine Schranken verwiesen scheint und damit offenbar der größte Schaden vorerst hinter uns liegt – das sage ich mit aller gebotenen Vorsicht und Demut -, hat die globale Ökonomie mitten in dieser neuen Aufbruchstimmung jetzt unter einem Phänomen zu leiden, das schon in früheren Post-Krisen-Phasen festzustellen war: Das Nachholtempo der Wirtschaft überfordert die Nachschubströme der Erzeuger wichtiger Güter und Produkte.