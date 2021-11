Es ist keine Frage: Bislang ist Biden nicht nur in dieser Hinsicht einiges schuldig geblieben – und weit davon entfernt, als Heilsbringer gefeiert zu dürfen. Vor allem seine Außenpolitik hat durch das Desaster in Afghanistan mehr als einen Kratzer abbekommen. Aber in einem Punkt hat er vor kurzem eindrucksvoll geliefert: Er hat Anfang November das Infrastrukturprogramm im Kongress durchgesetzt und damit einen der größten ökonomischen Katalysatoren der kommenden Jahre geschaffen. Vielleicht mag sich das Land nicht in den Armen liegen. Doch der Umstand, dass er zwar bei der Abstimmung über das Programm in Senat und Repräsentantenhaus auf die Stimme manch eines demokratischen Parteifreundes verzichten musste, dafür aber den einen oder anderen Republikaner für sich gewinnen konnte, zeigt, dass er durchaus zu vereinen weiß – und damit etwas schafft, was dem Motto „Make America great again“ näher kommt als vieles, was dessen „Erfinder“ Donald Trump während seiner Amtszeit gezeigt hatte.