Allzeithochs am Aktienmarkt sind so eine Sache. Einmal erreicht können sie in einem einigermaßen stabilen Aufwärtstrend schnell an der Tagesordnung sein. Denn was passiert, wenn ein Allzeithoch übertroffen wird? Richtig – ein neues Allzeithoch. Dabei ist es ein bisschen wie mit Jahrhundertsommern: Gibt es jedes Jahr einen, verliert seine Verkündung an Aufmerksamkeit.