Dass in diesen Tagen wieder ein Blick gen Südostasien lohnt, hat erstaunlich wenig mit einer Corona-Entspannung zu tun, wie sie derzeit in anderen Ländern für Schlagzeilen in den Wirtschaftsressorts sorgt. So macht sich in Vietnam wie in vielen anderen Ländern jenseits der westlichen Industriestaaten eine Besserung der Situation nur mit großer zeitlicher Verzögerung bemerkbar.