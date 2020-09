Viele Jahre hatte sich der wichtigste Aktienindex Frankreichs sehr gut entwickelt – bis eben Corona kam. Seitdem läuft es im CAC 40 sichtbar schlechter. Zwar hatte der Index zwischenzeitlich im Zuge des Corona-Blitzcrashs von Februar/März nicht mehr an Wert verloren als der Dax – die anschließende Erholung hatte aber speziell ab Anfang April nicht die Dynamik wie die des deutschen Pendants: Während der Dax seit Anfang April rund 35 Prozent zugelegt hat, liegt das Plus des CAC in diesem Zeitraum bei gerade einmal rund zehn Prozent. Von seinem Vorkrisenniveau von jenseits der 6.000-Punkte-Marke ist der CAC mit derzeit rund 5.000 Zählern deutlich weiter entfernt als der Dax von seinem Hoch (13.200 vs. 13.700).