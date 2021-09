Doch ab und an hat die Börse tatsächlich etwas Herzliches – etwa, wenn vermeintlich staubtrockene Indikatoren putzige Bezeichnungen bekommen. Ein gutes Beispiel dafür: der britische Financial Times Stock Exchange Index, FTSE abgekürzt und im Sprachgebrauch „Footsie“ genannt. Mal ehrlich: Viel niedlicher als „Footsie“ geht es doch kaum, der Name könnte für ein Kuscheltier nicht besser gewählt sein.