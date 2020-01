Und dennoch, bei allen berechtigten Sorgen um die fragile Verfassung der Weltpolitik, gilt es den Kapitalmarkt mit der nötigen Sachlichkeit zu betrachten – und die lässt durchaus einen Funken Optimismus zu. Für das Jahr 2020 hat die Weltbank jüngst die BIP-Prognose von 2,5 Prozent ausgegeben. Das liegt immerhin knapp über ihrer aktuellsten Schätzung für das vergangene Jahr, für das sie mittlerweile von 2,4 Prozent ausgeht. Das ist im historischen Vergleich zwar nicht exorbitant und weitab dessen, was ein Anleger in Euphorie versetzen sollte.



Doch vor dem Hintergrund der derzeitigen potenziellen Risiken auf politischer und vor allem geopolitischer Ebene sind diese Daten bemerkenswert. Sie machen deutlich, dass es für Anleger für das Erreichen einer nennenswerten Rendite in den nächsten Monaten und Jahren darauf ankommen wird, noch gezielter als etwa in den vergangenen Jahren vorzugehen; sprich: nicht in den breiten Markt, sondern in ausgewählte Branchen zu investieren.