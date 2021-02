Es gilt allerdings auch in die entgegengesetzte Richtung, sprich eine niedrige Dividende kann ebenfalls falsche Signale senden. So muss ein Unternehmen, das aufgrund Corona-bedingter Umsatz- und Gewinneinbußen die Dividende für 2020 kürzt oder streicht, nicht per se ein schlechtes Investment sein. Nach der Krise kann es wie Phoenix aus der Asche kommen – wer als Anleger eine vorübergehende Kursschwäche genutzt hat, wird sich längerfristig an diesem Schnäppchen erfreuen können. Und womöglich sogar an einer wieder steigenden Dividende. Dann hat er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. In Branchen, die derzeit noch unter der Pandemie leiden, deren Leid aber vor dem Hintergrund einer hoffentlich baldigen Impfung der breiten Bevölkerung endlich sein dürfte, sind solche Gelegenheiten möglich, beispielsweise in der Luftfahrt. In den Sektoren Healthcare oder Nahrungsmittel findet der Anleger wiederum gute Unternehmen, die sich vergleichsweise robust in der Krise halten und auch darüber hinaus stabile Erträge erzielen sollten.