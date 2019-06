Zschabers Börsenblick: Datensicherheit wird zum Börsentrend

Stellen Sie sich die Welt von morgen nur einmal vor: Autonom fahrende Autos tauschen in Echtzeit Daten über Geschwindigkeiten, Abstände und Verkehrshindernisse aus, Sensoren überwachen Parklücken und Haushaltsgeräte wie Kühlschränke oder Kaffeemaschinen bestellen selbständig Lebensmittel nach. Ob diese Artikel des täglichen Bedarfs am Ende von Drohnen geliefert werden oder nicht, überlasse ich Ihrer Fantasie. Doch so viel ist klar: Die Zahl der Geräte im Netz wird künftig stark ansteigen – und damit auch das Risiko für Cyber-Angriffe. Während wir heute bei Smartphones oder Desktop-PCs mit Sicherheitsupdates gerade so hinterherkommen, kann dies bei den Kaffee-Vollautomaten oder Kühlschränken von morgen zu einer Herausforderung werden. Grundsätzlich kann jedes Gerät innerhalb eines Netzwerks das Einfallstor für Schadsoftware sein.