Weniger ist mehr. Getreu diesem Motto wurde der Nasdaq 100, der Vorzeigeindex der Technologiebörse Nasdaq in den USA, im Juli neu gewichtet. Das hört sich erst einmal unspektakulär an, ist es aber vielleicht gar nicht. Denn von der Umstellung sind vor allem die bisherigen Schwergewichte und Lieblinge der Anleger, die „glorreichen Sieben“, betroffen. Das sind Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla und Meta Platforms.



Ihr Anteil im Index wurde deutlicher zusammengestaucht, von 56 auf nun 44 Prozent. Damit sind sie immer noch Dreh- und Angelpunkt der Nasdaq-Performance, aber eben nicht mehr so ganz so stark. Zudem wurde von den Verantwortlichen festgelegt, dass die fünf Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung in Zukunft nur noch auf ein kombiniertes Gewicht von maximal 38,5 Prozent im Index kommen dürfen.