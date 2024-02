Wachstumstreiber innerhalb der Digitalwirtschaft ist die Informationstechnik. Sie hat laut Bitkom im zurückliegenden Jahr einen Umsatz von 143 Milliarden Euro verzeichnet, ein Plus von 2,2 Prozent gegenüber 2022. Für das laufende Jahr rechnet der Branchenverband mit einer weiteren Belebung. 152 Milliarden Euro Umsatz lautet die aktuelle Prognose, was einem Zuwachs von mehr als sechs Prozent gegenüber 2023 entsprechen würde. Innerhalb der Informationstechnik sticht vor allem der Bereich Künstliche Intelligenz, kurz KI, hervor. Er könnte um fast 40 Prozent zulegen, was dann einem Umsatz von 1,4 Milliarden Euro entsprechen würde. Damit weist KI zwar immer noch einen relativ geringen Stellenwert innerhalb der Informationstechnik auf, doch dürfte sie sich weiter rasant entwickeln.



