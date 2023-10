Ursprünglich bezeichnete die Jahresendrally einen engen Zeitraum, nämlich die letzten fünf Handelstage im Dezember. In den USA spricht man deshalb auch von der Santa-Claus-Rally. Als Begründung für eine solche Rally verweisen Beobachter auf die vielen Boni-Zahlungen an die Angestellten. In den USA ist üblich, dass ein Teil des Gehalts als Bonus am Jahresende überwiesen wird. Geld, das dann, zumindest zum Teil, an die Börse fließt. Auch die gute Stimmung um Weihnachten herum wird von manchen Beobachtern als Grund für die Santa-Claus-Rally angeführt. Außerdem sollen Umschichtungen von Fonds eine Rolle spielen.