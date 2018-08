Unabhängig der JEFTA-Fantasie, die sich an der Börse widerspiegeln kann, lassen sich einige andere Lichtblicke für Japans Aktienmarkt erkennen. Zwar erwarten Experten für das zweite Quartal bei japanischen Unternehmen lediglich eine durchschnittliche Gewinnsteigerung von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Positive Überraschungen sind aber durchaus möglich: Zum einen hat die Bank of Japan auf ihrer jüngsten Sitzung eine anhaltende expansive Geldpolitik signalisiert; die zuletzt zu beobachtende Abwertung des Yen zum Dollar könnte also anhalten, wovon auch der Nikkei profitieren könnte. Zum anderen sind japanische Aktien gerade auch wegen ihrer günstigen Bewertung interessant – gemessen am erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis handeln sie weiter deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt.



Für Anleger, die auch aus Gründen der Diversifikation ihr Depot nicht ausschließlich mit westlichen Werten wie Dow-Jones-, EuroStoxx- und DAX-Titeln bestücken wollen, gilt bei der Auswahl japanischer Werte dasselbe wie für deutsche: Sie sollten auf Qualität Wert legen – und zwar in Form von Industrie- und Konsumwerten. Im Nikkei, dem Leitindex der Tokioter Börse, finden sich viele solcher Papiere – mit einem ETF auf den Nikkei sind Anleger daher bestens aufgestellt.