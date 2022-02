Zu dieser Erkenntnis gelangen womöglich auch all jene, die die Entwicklung bei Aktien seit einigen Jahren von außerhalb interessiert beobachten, aber vor dem Hintergrund immer neuer Höchstkurse Sorge hatten, in einer Phase der Übertreibung einzusteigen – oder zu Gelegenheiten wie nach der letzten größeren Korrektur im Frühjahr 2020 schlicht zu langsam waren oder nicht die nötige Chuzpe für einen Einstieg hatten. Ihnen gibt die aktuelle Seitwärtsphase nun möglicherweise etwas mehr Gelegenheit ihre Anlagestrategie in Richtung Aktienmarkt auszurichten und sich Gedanken darüber zu machen, in welche Werte sie dort investieren wollen.



Dass ein Investment in Einzelwerte gerade für Anfänger wenig ratsam ist, da dann Wohl und Wehe des gesamten Depots von der Entwicklung eines oder weniger Unternehmen abhängen, veranlasst viele dazu, über das Engagement in einen Index nachzudenken. Der Dax, der wichtigste deutsche Aktienindex, liegt da natürlich nahe, umfasst er doch 40 Werte, die Otto-Normalbürger größtenteils bekannt sind; zudem gibt es bei der Lektüre von Geschäftszahlen keine Sprachbarriere – Home Bias bezeichnen die Börsianer diesen Heimvorteil elegant.