Wer in der zweiten Reihe steht, der bekommt in der Regel nicht die ganz große Bühne – fragen Sie einmal bei Buzz Aldrin nach, dem nach Neil Armstrong zweiten Mann auf dem Mond. Auch an der Börse spielt die zweite Reihe oftmals eine untergeordnete Rolle. So steht der Nebenwerteindex MDax regelmäßig hinter dem großen Dax zurück: Wird etwa in den TV-Nachrichten am Abend das Börsengeschehen kommentiert, sieht der Zuschauer im Hintergrund grundsätzlich immer die Dax-Tafel – während der MDax höchstens alle paar Wochen in den Fokus gerät.