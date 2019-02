Psychologie ist bekanntlich ein entscheidender Faktor an der Börse. Wenn Furcht und Angst Überhand nehmen, tut das den Kursen in aller Regel nicht gut. Und so ist auch die aktuelle Zurückhaltung an den Aktienmärkten nachvollziehbar. Mit korrigierten Konjunkturprognosen und Sorgen vor einem Brexit sowie weiteren Handelskonflikten bekommen die Pessimisten schließlich zurzeit genügend Argumente. Frage ist bei aller berechtigten Skepsis aber diese: Bieten sich bei der Geldanlage wirklich Alternativen zum Aktienmarkt?