Nun findet zwar in diesem Jahr zum ersten Mal wieder ein ansatzweise normales Weihnachtsgeschäft statt – doch gerade die damit verbundenen überfüllten Straßen, Weihnachtsmärkte und Läden dürften manch einen, der in den vergangenen Jahren coronabedingt ein Faible fürs Online-Shoppen entwickelt hat, dazu verleiten, die Weihnachtseinkäufe lieber online vom Sofa aus zu tätigen. Schön in Ruhe und für sich allein. Wie in vielen anderen Bereichen – Stichwort „New Work“ und Homeoffice – hat die Corona-Zeit auch beim Online-Shopping als Katalysator einer sich schon länger abzeichnenden Entwicklung gewirkt.