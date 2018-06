Zschabers Börsenblick: Ein Plädoyer für den MDax

Nachhaltigkeit mit Dividende

So spiegelt der MDax zum einen besser die Stimmung im deutschen Mittelstand wider, und die ist einfach gut: Der Mittelstand boomt, sein Optimismus ist groß – der Creditreform Geschäftsklimaindex, der die Lage und Erwartungen von 1.100 Unternehmen zusammenfasst, hat jüngst den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Es sind aber auch grundsätzliche Besonderheiten der Unternehmen, die den MDax attraktiv machen. Viele der im MDAX gelisteten Unternehmen sind als Spezialisten in Nischen tätig, können daher höhere Margen aufrufen. Zum Teil inhabergeführt ist bei den Unternehmen die Fokussierung auf kurzfristige Ereignisse wie Quartalsergebnisse nicht so ausgeprägt wie bei internationalen Großkonzernen. Nachhaltigkeit steht beim Wirtschaften im Vordergrund – was sich bei manch einem Unternehmen auch in der Regelmäßigkeit einer ordentlichen Dividendenausschüttung äußert.