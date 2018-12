Fast noch entscheidender war die Reaktion der Analysten darauf. Viele von ihnen ließen sich von einem allgemeinen Pessimismus anstecken und legten größeres Augenmerk auf die Hiobsbotschaften aus angeschlagenen Branchen als auf die positiven Zahlen aus anderen Sektoren. Dabei boten an und für sich weder die Ertragslagen der Unternehmen noch die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der wichtigsten Staaten und Wirtschaftsräume Anlass für eine überzogene Skepsis.



Zwar fielen in der Tat die Quartalszahlen manch eines Unternehmens etwa aus dem Technologiesektor wenig überzeugend aus. Doch viele Analysten vernachlässigten dabei, dass im Durchschnitt Gewinnsteigerungen in Höhe von 27 Prozent in den USA, gut zehn Prozent in Europa und immerhin rund acht Prozent in China zu verzeichnen waren.